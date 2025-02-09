Galatasaray'dan çarpıcı paylaşım: "Son sıradaki rakibimiz maçtan çekildi"

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor arasındaki karşılaşma, konuk takımın 34. dakikada sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray, resmi İngilizce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"5 puan ve -31 averajla son sırada yer alan rakibimiz maçtan çekildi."