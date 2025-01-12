Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek İrfan Can Kahveci ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan arkasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcularla ilgili yaşanacak gelişmeler de merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 29 yaşındaki İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını bildirdi.

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı - Resim : 1

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020/2021 sezonundan itibaren çubuklu formamızı başarı ile terleten futbol takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır. Fenerbahçe'mizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşme yenileyen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 151 maça çıkarken 30 gol, 29 asistlik performans gösterdi.

TFF'den harcama limitleriyle ilgili yeni karar! Takımların transferlerini yakından ilgilendiriyorTFF'den harcama limitleriyle ilgili yeni karar! Takımların transferlerini yakından ilgilendiriyorSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

fenerbahçe İrfan Can Kahveci sözleşme son dakika
Günün Manşetleri
Hakan Fidan'dan Suriye ile ilgili açıklama
Gazze'de can kaybı 46 bin 565'e yükseldi
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Akaryakıt istasyonunda patlama
9 terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'ta ölü sayısı 16'ya yükseldi
İstanbul'da fabrika yangını
Yaya güvenliği kurallarına uymayan sürücülere işlem
“Ya silahlar gömülecek ya da silah doğrultanlar!”
İran’ın “Füze Şehri” ilk kez görüntülendi
Çok Okunanlar
Akaryakıt istasyonunda patlama Akaryakıt istasyonunda patlama
9 terörist etkisiz hale getirildi 9 terörist etkisiz hale getirildi
Feci kaza: Uyarı levhası koymaya çalışan sürücü otobüsün çarpmasıyla can verdi Feci kaza: Uyarı levhası koymaya çalışan sürücü otobüsün çarpmasıyla can verdi
İstanbul'da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını
Küçükçekmece'de polisler kaza yaptı Küçükçekmece'de polisler kaza yaptı