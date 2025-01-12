Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan arkasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcularla ilgili yaşanacak gelişmeler de merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 29 yaşındaki İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020/2021 sezonundan itibaren çubuklu formamızı başarı ile terleten futbol takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır. Fenerbahçe'mizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşme yenileyen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 151 maça çıkarken 30 gol, 29 asistlik performans gösterdi.