TFF'den harcama limitleriyle ilgili yeni karar! Takımların transferlerini yakından ilgilendiriyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal etmişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TFF, yüzde 30'luk sapmayı iptal kararını geri çekti. Alınan kararla kulüplerin limit dahilinde kalma zorunluluğu ortadan kalktı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
TFF'den harcama limitleriyle ilgili yeni karar! Takımların transferlerini yakından ilgilendiriyor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün aldığı kararla takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmanın kaldırıldığını ve kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmalarının zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TFF'den yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen toplantıyla dün "Geçici Madde 25" ibaresiyle açıklanan kararın kaldırılmasına ve sezon başında alınan harcama limitlerinde yüzde 30'luk sapma uygulamasının devamına karar verildiği belirtildi.

Federasyon dün "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur." ifadelerinin bulunduğu "Geçici Madde 25"i talimatnameye eklemişti.

TFF, bugün ise bu maddeyi yürürlükten kaldırdığını açıkladı.

Alınan kararla kulüplerin limit dahilinde kalma zorunluluğu ortadan kalktı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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