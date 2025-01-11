Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'in sakatlığıyla ilgili açıklama

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Bodrum FK'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Gedson Fernandes'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli oyuncunun kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi şikayetiyle oyuna devam edemediğini belirtti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Takımımızın Bodrum FK ile oynadığı müsabakanın 25. dakikasında kafasına aldığı darbenin ardından baş dönmesi şikayeti nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gedson Fernandes'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ilk değerlendirme ve tomografi sonuçlarında patolojik bir bulguya rastlanmamıştır. Tedbir amacı ile gözlem altında tutulan oyuncumuzun kontrollerinin tamamlanması ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Gedson Fernandes, Bodrum FK ile oynanan maçta 25. dakikada Ali Aytemur ile girdiği hava topu mücadelesi sırasında başının arkasına aldığı darbeyle sahadan çıkmıştı. Sağlık görevlileri tarafından saha kenarına alınan Fernandes, yerine Moatasem Al Musrati'nin dahil olmasıyla oyundan çıkmıştı.