Fenerbahçe'den kritik galibiyet! Puan farkı 4'e düştü

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında 2 puan kaybetmesiyle aradaki farkı 4 puana düşürdü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe'den kritik galibiyet! Puan farkı 4'e düştü
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. Alınan bu galibiyetle sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.

MOURINHO MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Son Dakika haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti. Tahkim Kurulu tarafından cezası 4 maçtan 2 maça indirilen Portekizli teknik adamın yokluğunda Fenerbahçe, sahada etkili bir performans sergiledi. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, "We stand with you (Yanındayız)" yazılı dev bir pankart açarak Mourinho'ya destek verdi.

MERT MÜLDÜR'DEN ÇOK KONUŞULAN GOL SEVİNCİ

Maçın 9. dakikasında Fenerbahçe, korner vuruşundan gelen ortada Mert Müldür'ün kafa golüyle öne geçti. Milli futbolcunun, golden sonra kolundaki saati gösterir gibi yapması, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gönderme olarak yorumlandı. Bu hareket, sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçe kulübü de resmi hesabından "Tik tak, tik tak, tik tak" notuyla paylaşım yaptı.

TADIC VE EN-NESYRI FARKI AÇTI

Fenerbahçe, 26. dakikada Dusan Tadic'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Savunmadan dönen topu altıpas içinde tamamlayan Sırbistanlı futbolcu, skoru 2-0'a getirdi. 30. dakikada ise formda golcü Youssef En-Nesyri sahneye çıktı ve Fenerbahçe'yi 3-0 öne geçirdi. En-Nesyri, bu golle birlikte Alex de Souza'dan sonra üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı. Antalyaspor ise maç boyunca Fenerbahçe kalesine isabetli şut atamadı. Sarı-lacivertliler, böylece son üç mücadelede ilk yarılarda rakiplerine isabetli şut izni vermemiş oldu.

LİDERLİK YARIŞI KIZIŞTI

Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında 3-3 berabere kalmasıyla sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 61'e yükseltirken, Galatasaray 65 puanda kaldı.

Fenerbahçe, gelecek haftayı BAY geçecek. Antalyaspor ise Çaykur Rizespor'u sahasında konuk edecek.

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