Fenerbahçe’den nefes kesen zafer! Göztepe’yi geri dönüşle mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Göztepe, 25. dakikada Juan’ın golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, rakibinin savunma direncini aşmakta zorlanırken ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA FIRTINA GİBİ DÖNDÜ

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın ikinci yarıya yaptığı oyuncu değişiklikleri ve taktiksel düzenlemeler sonuç verdi. Fenerbahçe, 46. dakikada Youssef En-Nesyri’nin golüyle skoru eşitledi. Bu gol, takımı ateşlerken 53. dakikada yine En-Nesyri’nin şık vuruşuyla Fenerbahçe öne geçti.

Taraftarının coşkulu desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, 55. dakikada Oğuz Aydın’ın golüyle farkı 2’ye çıkardı. Ancak maçın son bölümünde Göztepe, duran toplarla etkili oldu ve 82. dakikada Dismas Miroshi’nin golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda skoru koruyan Fenerbahçe, sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

EN NESYRI FORMUNUN ZİRVESİNDE

Fenerbahçe’nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, bu sezonki performansına bir kez daha dikkat çekti. Maçta attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 12’ye çıkaran 27 yaşındaki futbolcu, resmi maçlarda toplamda 16 gole ulaştı. Son 6 lig maçında 9 gol atan En-Nesyri, Fenerbahçe taraftarının büyük takdirini topladı.

Aston Villa’dan transfer edilen Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos, Fenerbahçe formasını ilk kez Göztepe karşısında giydi. 88. dakikada oyuna dahil olan Carlos, kısa süreli performansıyla göz doldurdu.

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Oğuz Aydın, 4 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki oyuncu, 55. dakikada takımının 3. golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

SKRINIAR KADIKÖY’DE

Fenerbahçe’nin transfer görüşmeleri yaptığı deneyimli savunma oyuncusu Milan Skriniar da karşılaşmayı locadan takip etti. Skriniar’ın mücadeleyi yerinde izleyerek takımla ilgili gözlem yaptığı öğrenildi.