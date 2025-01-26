Solskjaer maç sonu açıklamalarda bulundu: “Büyük hayal kırıklığına uğradım.”

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Antalyaspor ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Norveçli teknik adam, Antalyaspor’un agresif bir başlangıç yapmasını beklediklerini belirterek, “Maçın ilk 10-15 dakikasında kontrol rakipteydi. Biz ağır başladık. Daha sonra oyunu dengeledik ve kontrolü elimize aldık. Ancak kendi sahamızda yaptığımız top kayıpları, rakibe kontratak şansı tanımamıza neden oldu. İkinci yarıda daha iyiydik ve öne geçtik. Ancak 1-0’dan sonra kontrolü elimizde tutamadık ve rakibimiz eşitliği sağladı. Bu sonuç benim için büyük bir hayal kırıklığı” dedi.

“AVRUPA MAÇINA ODAKLANMALIYIZ”

Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Solskjaer, Süper Lig’i ve oyuncularını daha iyi anlamaya çalıştığını dile getirdi. Solskjaer, “Daha hızlı bir oyun oynamamız gerekiyor. İyi oyuncularımız var ancak kaptırdığımız toplarla rakibimize kontratak fırsatları verdik. Atmosfer çok iyiydi, taraftarlar harikaydı ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Önümüzde bir Avrupa maçı var ve artık ona odaklanmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Solskjaer, maçta iki defans oyuncusunun sakatlanarak oyundan çıkmasının yanı sıra takımda başka savunma oyuncularının da sakatlık problemi yaşadığını belirtti. Bu durumun takımı olumsuz etkilediğini söyleyen Solskjaer, “Defans hattımızda ciddi sorunlarımız var. Umarım sakat oyuncularımız bir an önce iyileşir ve doğru planlama ile bu eksikliklerin üstesinden geliriz” dedi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kulüp başkanı Serdal Adalı ile sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Solskjaer, transferde doğru oyuncularla anlaşmaya odaklandıklarını belirtti. “Bu süreçte istikrar sağlamak ve daha iyi bir takım haline gelmek istiyoruz” diyen Norveçli teknik adam, Beşiktaş’ı ileriye taşımak için detaylı bir planlama içinde olduklarını söyledi.