Galatasaray’dan yeni hamle! İlk teklif yapıldı

Galatasaray, ara transfer döneminde Udinese’nin genç yeteneği Festy Ebosele’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak İtalyan ekibi, sarı-kırmızılıların ilk teklifini geri çevirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray’dan yeni hamle! İlk teklif yapıldı
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Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürerek kadrosunu güçlendirmek için Udinese’de forma giyen ve Watford’a kiralanan Festy Ebosele’yi gündemine aldı. Sağ bek ve orta saha sağında oynayabilen genç oyuncu, sarı-kırmızılıların radarında.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre, Galatasaray, Ebosele için Udinese’ye ilk resmi teklifini iletti. Ancak İtalyan temsilcisi, bu teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdi. Görüşmelerin devam edip etmeyeceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ebosele, Watford’ın Preston North End ile oynadığı maçta bileğinden sakatlanarak henüz 15. dakikada oyundan çıkmıştı. Teknik direktör Tom Cleverley, oyuncunun sakatlığını kaleci Daniel Bachmann’ın uzun süren sakatlığına benzeterek, genç yeteneğin iyileşme sürecinin zaman alabileceğini belirtti.

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