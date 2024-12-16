Fenerbahçe'den o isimler için sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe, dün akşam sakatlanan üç futbolcusunun son durumları için açıklama yaptı. Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık konulduğunu duyurdu. Brezilyalı oyuncu sezonu kapattı. Ayrıca Livakovic ve Oğuz Aydın'ın durumları da belli oldu.
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Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyle;
Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre;
Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,
Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama,
Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.
Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.