Fenerbahçe'den o isimler için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, dün akşam sakatlanan üç futbolcusunun son durumları için açıklama yaptı. Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık konulduğunu duyurdu. Brezilyalı oyuncu sezonu kapattı. Ayrıca Livakovic ve Oğuz Aydın'ın durumları da belli oldu.

Sude İnak Sude İnak
Fenerbahçe'den o isimler için sakatlık açıklaması!
Yayınlanma: Güncellenme:

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyle;

Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre;

Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,

Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama,

Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.

Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmamasıyla ilgili yeni gelişme! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duyurduFenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmamasıyla ilgili yeni gelişme! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duyurduSpor
fenerbahçe fenerbahçe transferleri fenerbahçe sakatlık
Günün Manşetleri
Asgari ücretten ilk açıklama!
'Halkımdan ve ordumdan vazgeçmedim'
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
CHP'li 6 belediyeye haciz
Poşet fiyatlarına zam mı geliyor?
Yolcu otobüsü şarampole devrildi
Rusya'dan Suriye'deki üslerle ilgili yeni açıklama
Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Golan Tepeleri ile ilgili kararına tepki
Hakan Fidan'dan, Suriye politikalarıyla ilgili açıklama
İran'dan Şam Büyükelçiliği'yle ilgili yeni açıklama
Çok Okunanlar
Rusya'dan Suriye'deki üslerle ilgili yeni açıklama Rusya'dan Suriye'deki üslerle ilgili yeni açıklama
'Halkımdan ve ordumdan vazgeçmedim' 'Halkımdan ve ordumdan vazgeçmedim'
İran'dan Şam Büyükelçiliği'yle ilgili yeni açıklama İran'dan Şam Büyükelçiliği'yle ilgili yeni açıklama
CHP'li 6 belediyeye haciz CHP'li 6 belediyeye haciz
Yolcu otobüsü şarampole devrildi Yolcu otobüsü şarampole devrildi