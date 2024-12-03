Fenerbahçe'den yükselen isim:Oğuz Aydın

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK'YI GEÇTİ:OĞUZ AYDIN'IN ŞOVU DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Gaziantep FK'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin galibiyetinde Oğuz Aydın performansıyla öne çıktı.

OĞUZ AYDIN'DAN ERKEN GOL

Son dönemde yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Oğuz Aydın, Kayserispor karşısında gösterdiği 2 gol ve 1 asistlik performansın ardından Gaziantep FK maçında da etkili oyununu sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho tarafından ilk 11'de sahaya sürülen genç oyuncu, henüz 3. dakikada ağları sarsarak takımını öne geçirdi ve hocasının güvenini bir kez daha boşa çıkarmadı.

OĞUZ AYDIN'DAN PARLAYAN PERFORMANS

Sezon başında forma şansı bulmakta zorlanan ve Saint-Maximin’in gerisinde kalan Oğuz Aydın, yükselen formuyla adından söz ettiriyor. Az süre alması tartışmalara yol açan 24 yaşındaki oyuncu, son haftalarda aldığı forma şansını etkili bir şekilde değerlendirerek teknik direktör Jose Mourinho’yu ve Fenerbahçe taraftarını mutlu etti.

Bu sezon toplam 6 maça çıkan Oğuz, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Performansıyla hem takımı adına önemli bir alternatif olduğunu kanıtladı hem de teknik heyetin gelecek planlamalarında kilit bir isim olabileceğini gösterdi.

Jose Mourinho’nun güvenini kazanan Oğuz Aydın, sahada gösterdiği özveri ve yetenekle Fenerbahçe'nin hücum hattına önemli bir derinlik kattı.