Fenerbahçeli yarışmacı, Galatasaray sorusu ile 500 bin TL’den oldu
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında Galatasaray ile ilgili bir soru, Fenerbahçeli yarışmacının 500 bin TL ödüle ulaşmasını engelledi. İlter Kapıcı, doğru cevabı öğrenince rahat bir nefes aldı.
Atv’nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"de futbol tarihine dair sorulan bir soru, Fenerbahçe taraftarı yarışmacının büyük ödülü kazanma hayalini yarıda bıraktı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen 12 Ocak tarihli bölümde, oyunculuk ve müzisyenlik yapan İlter Kapıcı, 500 bin TL değerindeki soruda çekilme kararı aldı.
SORU: "HANGİ FUTBOLCU KARİYERİNDE GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYMİŞTİR?"
Şıklarda futbol tarihinin efsane isimleri Maradona, Messi, Pele ve Platini yer aldı. Futbolu çok sevdiğini ve Fenerbahçeli olduğunu belirten Kapıcı, uzun süre düşündükten sonra "Bu soruda risk almayayım" diyerek yarışmadan çekildi. Ancak devam etseydi "Platini" cevabını vereceğini söyledi.
Doğru cevap A şıkkı "Maradona" olunca Kapıcı, "Allah’tan içimde kalmadı" diyerek rahat bir nefes aldı. Yarışmacı, 300 bin TL ödül ile yarışmadan ayrıldı.
İSTANBUL'DAN BİR MARADONA GEÇTİ
Efsane futbolcu Diego Maradona, 2 Mart 1993’te İnönü Stadı’nda Galatasaray ile Sevilla arasında oynanan hazırlık maçında sahaya çıkmıştı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanırken, Galatasaray’ın golünü Torsten Gütschow, Sevilla’nın golünü ise Davor Suker kaydetmişti.