Fenerbahçe'nin galibiyeti ardından Twente teknik direktörü açıklamalarda bulundu

Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 5-1’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 5-1’lik mağlubiyeti beklemediklerini aktaran Oosting, şu ifadeleri kullandı:

- Aslında planlı gidiyordu maç 1-0 öne geçtik. Beklemediğimiz bir kırmızı kart yedik ve o oyunu değiştirdi. Sonra da kontrollü gidiyorduk. 3-1 olunca oyunu kaybettik. 5-1’lik skor hiç beklemediğimiz bir skor” şeklinde konuştu. Rövanş maçı hakkında da konuşan Oosting, “Zor olacak ama umudumuzu yitirmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmiş değil.