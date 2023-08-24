Fenerbahçe'nin galibiyeti ardından Twente teknik direktörü açıklamalarda bulundu

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, Fenerbahçe ile sahalarında oynayacakları rövanş maçına ilişkin, "Zor olacak ama umudumuzu yitirmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmiş değil" dedi.

Fenerbahçe'nin galibiyeti ardından Twente teknik direktörü açıklamalarda bulundu
Twente teknik direktörü açıklamalarda bulundu
Editör: Süleyman Daban
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Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 5-1’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 5-1’lik mağlubiyeti beklemediklerini aktaran Oosting, şu ifadeleri kullandı:

- Aslında planlı gidiyordu maç 1-0 öne geçtik. Beklemediğimiz bir kırmızı kart yedik ve o oyunu değiştirdi. Sonra da kontrollü gidiyorduk. 3-1 olunca oyunu kaybettik. 5-1’lik skor hiç beklemediğimiz bir skor” şeklinde konuştu. Rövanş maçı hakkında da konuşan Oosting, “Zor olacak ama umudumuzu yitirmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmiş değil.
Szymanski’den 1 gol 1 asistSzymanski’den 1 gol 1 asistSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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