Fenerbahçe’nin kasası dolacak: 150 milyon euroluk dev gelir planı

Fenerbahçe’de başkanlık seçiminin ardından yönetim, rotayı mali tabloyu güçlendirmeye çevirdi.

Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, kulübün geleceğini yakından ilgilendiren dev projeleri hayata geçirmek için üyelerden yetki istemeye hazırlanıyor.

Yönetim, yapılacak Olağanüstü Mali Genel Kurul’da; kulüp taşınmazları, yeni tesis projeleri, sermaye artışı ve hisse devri gibi kritik konularda yetki talep edecek.

150 MİLYON EUROLUK DEV GELİR BEKLENTİSİ

Fenerbahçe yönetiminin en büyük hedefi, Ataşehir ve Kayışdağı projeleri ile kulübün mali yapısını güçlendirmek. Projelerden toplamda 150 milyon Euro gelir elde edilmesi planlanıyor. Bu miktarın 69 milyon Euro’su ile Bankalar Birliği borcunun kapatılması hedefleniyor.

Yönetim, projelerin tamamlanmasıyla birlikte kulübün gelirlerinin uzun vadede kalıcı olarak artacağına inanıyor. Ataşehir ve Kayışdağı’ndaki taşınmazların değerlendirilmesiyle, hem kulübün nakit akışı sağlanacak hem de borç yükü azaltılacak.

ÜYELERDEN YENİDEN YETKİ İSTENECEK

Sözcü'ye göre, Fenerbahçe’de geçtiğimiz seçimli genel kurulda oylamaya sunulan 11, 12 ve 13. maddeler reddedilmişti.

Yönetim, bu maddeler için yeniden onay isteyecek.

Bu maddeler, kulübün gayrimenkullerinden yatırım ortaklıklarına kadar geniş bir yetki alanı tanıyor.

11. madde: Kulübün taşınmazlarının satılması, satın alınması, kiraya verilmesi veya ayni ve şahsi hakların tesisi için yönetim kuruluna süresiz yetki verilmesini içeriyor.

12. madde: Kulüp arazileri üzerinde uzun vadeli kiralama, irtifak hakkı tesisi ve yeni yatırımlar için yetki verilmesini öngörüyor.

13. madde: Şirket, dernek, vakıf kurma, mevcut şirketlere ortak olma, kulüp şirketlerinin hisselerinin halka arz edilmesi veya satılması gibi kritik işlemleri kapsıyor.

Bu maddelerin kabul edilmesi halinde, Fenerbahçe yönetimi projelerini hızla tamamlayabilecek.