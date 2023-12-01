Fenerbahçe'nin Ocak Ayı Planı! 4 Transfer Birden

Fenerbahçe devre arası için transfer hedeflerini belirledi. Stoper ve orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler iki isim üzerinde duruyor. Savunmanın göbeğine Çağlar Söyüncü, ön liberoya ise Rade Krunic liste başında. Atletico Madrid'de fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Çağlar 6 aylığına kiralık olarak başka bir takıma gitmek istiyor. Milli stoper, EURO 2024 kadrosunda yer almak için düzenli oynamayı arzuluyor ve geleceğine karar vermek için teknik patronu Diego Simeone ile görüşecek.

Rade Krunıc Israr Ediyor

Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki transfer hedefi ise Milan'dan Rade Krunic. Krunic, Milan ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamadı. Sezon başında da Fenerbahçe'ye gelmek isteyen Krunic, İtalyan ekibinden devre arasında ayrılmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Krunic transferi için 3-4 milyon Euro'luk bir bütçe belirlediği, bu rakamın üzerine çıkmayı düşünmediği öğrenildi. Boşnak yıldız, vatandaşı Edin Dzeko'dan da Fenerbahçe ile ilgili önemli bilgiler aldı. Kanarya bu işi bitirmek istiyor.

Timo Werner'e Dev Talipler

Leipzig'den ayrılacağı açıklanan Alman yıldız Timo Werner için önce West Ham, Fulham ve Crystal Palace'ın adı geçti. Hatta Real Madrid'in bile bu transferi düşünebileceği öne sürüldü. Son olarak Manchester United'ın da yarışa dahil olacağı iddia edildi.

Jota'ya Transfer Kanca

Al-Ittihad'da lig kadrosuna yazılmayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Jota için ise Tottenham devrede. İngiliz devinin menajeri Ante Postecoglou, Celtic'ten öğrencisi olan Portekizli yıldızla yeniden bir araya gelmek istiyor.