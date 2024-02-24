Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa! İşte zorlu mücadele öncesi son detaylar

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligin zirvesinde ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bugün sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 67 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Ligdeki son 4 maçında 10 puan toplayan lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe deplasmanda 2-0 kazanmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE'DE 2 OYUNCU YOK

Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesinde 2 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Joshua King ve takımla çalışmalara başlayan ancak riske edilmeyecek olan Fred, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Brezilyalı futbolcu Fred'in, teknik heyetin onay vermesi durumunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor.

HATAYSPOR MAÇI ÖNCESİ 5 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de, 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Cengiz Ünder bugün kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE İÇ SAHADA ZORLANIYOR

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada kaybettiği puanlarla dikkati çekiyor. Ülker Stadı'ndaki 13 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 5 maçın 3'ünde rakipleriyle berabere kaldı.

Ligde 17. haftada oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 21. haftada Yılport Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe evinde oynadığı son maç olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasını da 2-2'lik skorla tamamlayarak, evindeki son 5 maçta 6 puan kaybetti.

REKABETTE 42. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 41 lig maçında Fenerbahçe 33 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu. Sarı-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 104 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 37 gol gördü.

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 21 kez iç sahada karşı karşıya geldi. Bu maçların 15'inde kazanan sarı-lacivertliler, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe'nin attığı 48 gole, Kasımpaşa 21 golle karşılık verdi.