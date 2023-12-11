Fenerbahçe'nin Yıldızları Avrupa Kulüpleri'nin Radarında! Ferdi ve Szymanski'ye Yakın Takip

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile Ferdi Kadıoğlu performanslarıyla yıldızlarını parlatıyor.

Fenerbahçe'nin Yıldızları Avrupa Kulüpleri'nin Radarında!

Sabah'tan Samet Yüksel'in haberine göre geçen sezon da Avrupa kulüplerinin takibinde olan Ferdi, başkan Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşa, ondan sonra git" sözleriyle kalmaya ikna olmuştu. Bu sezon 21 resmi maçta 1803 dakika süre alan Ferdi 1 gol ve 3 asistle oynadı.

Sarı-lacivertli takıma Dinamo Moskova'dan gelen Polonyalı Szymanski ise 26 resmi karşılaşmada 1743 dakika süre alırken 11 gol ve 9 asistle takımının skor yükünü çekti.

Derbide Arsenal ve Borussia Dortmund'un gözlemcileri Szymanski için, Napoli ve Sevilla'nın gözlemcileri ise Ferdi için tribünde yer aldı. Dört kulübün gözlemcileri maç boyunca not tutarken, "Fenerbahçe'nin bu iki yıldızı elinde tutması imkânsız" yorumları yapıldı.

Sarı-lacivertli yönetim iki futbolcu yapılan temaslara "Ocak ayında satacak oyuncumuz yok" diyerek kapıyı kapalı tutsa da yaz dönemi bir hayli ateşli geçecek gibi görünüyor.