Fenerbahçe'ye Milan'dan Orta Saha! Sarı-Lacivertlilerde Yeniden Rade Krunic Sesleri!

Yıldız orta sahayla anlaşma sağlanmasına rağmen Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, İtalya’da transfer döneminin de kapanması nedeniyle bu transfere onay vermedi. Fenerbahçe de mecburen bu transferi rafa kaldırdı.

İbre Yeniden Fenerbahçe'ye Döndü

Daha sonra da Milan Yönetimi, oyuncunun 2025’te bitecek sözleşmesini yenilemek için harekete geçti. Ancak, şu anda ibre yeniden Fenerbahçe'ye döndü.

Milan ile Görüşmeler Tıkandı

Krunic’in Milan’dan, Fenerbahçe ile anlaştığı senelik 3.5 milyon Euro’luk bir maaş talep ettiği öğrenildi. Kırmızı-Siyahlılar ise 2.5 milyon Euro’dan yukarı çıkmayınca görüşmeler tıkandı.

İtalyan basınına göre Milan, sözleşmesinde son seneye girmeden önce ocak ayında Krunic’i satabilir. Hatta yerini doldurmak için Boca Juniors’lı Ezequiel Fernandez aday olarak belirlendi.

Rüya Transfer Bu Kez Bitebilir

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sarı-Lacivertliler’in ocak ayında bir kez daha Milan’ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi. Milan eğer bu süreçte Krunic’le yeni sözleşme için anlaşma sağlayamazsa, İsmail Kartal’ın rüya transferi bu kez bitebilir.