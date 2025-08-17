Fenerbahçe’ye yerli kaleci geliyor: Takas + para formülü gündemde

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord’u eleyerek moral bulan Fenerbahçe, Süper Lig’e istediği gibi giriş yapamadı. İlk haftadaki Alanyaspor karşılaşması ertelenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Bu sonuç sonrası teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda yönetim acil transfer için düğmeye bastı.

Göztepe maçının ardından camiadan ve taraftarlardan yoğun eleştiri alan yönetim, takımın eksiklerini kapatmak için hızla harekete geçti. Mourinho’nun talebiyle Fenerbahçe, kaleci transferinde sürpriz bir ismi yeniden gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor’un milli file bekçisi ve kaptanı Uğurcan Çakır için tarihi bir takas formülü hazırladı.

TARİHİ TAKAS FORMÜLÜ

Sports Digitale’in haberine göre; Fenerbahçe, daha önce de gündeme gelen Uğurcan Çakır transferini yeniden masaya taşıdı. Trabzonspor yönetimiyle yapılan görüşmelerde, milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’in bonservisi ve ek olarak bir miktar para teklif edildi. Bu hamleyle Fenerbahçe, bordo-mavili kulübü ikna etmeye çok yaklaştı.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Fenerbahçe’nin İsmail Yüksek + para teklifi, Trabzonspor yönetiminde ciddi şekilde değerlendiriliyor. Görüşmelerde büyük mesafe kat edildiği, anlaşma zemininin büyük oranda oluştuğu aktarıldı. Tarafların kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın daha önce yaptığı sert açıklama dikkatlerden kaçmıyor. Doğan, “Fenerbahçe’ye 20 milyon euro da teklif gelse satmam. Uğurcan gitmek istese bile satmam” ifadeleriyle kalecisinin satışına kesin dille karşı çıkmıştı. Ancak mevcut şartlarda bordo-mavililerin İsmail Yüksek + para teklifini masada ciddi şekilde değerlendirdiği konuşuluyor.