Kartal’da kopan dalın altında kalan genç oyuncu yoğun bakımda: Durumu ağır

İstanbul Kartal’da kuvvetli rüzgar nedeniyle savrulan tabureyi tutmaya çalışan genç oyuncu İbrahim Yıldız (27), kopan dalın altında kalarak ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi süren oyuncunun hayati tehlikesi devam ediyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kartal’da kopan dalın altında kalan genç oyuncu yoğun bakımda: Durumu ağır
Yayınlanma:

İstanbul’un Kartal ilçesinde yaşanan olayda genç oyuncu İbrahim Yıldız (27) ölümle pençeleşiyor.

Olay, 15 Ağustos Cuma günü Orta Mahalle Nur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağacın dalı koptu. O esnada yoldan geçen Yıldız, sürüklenen tabureyi tutmak istedi. Bu sırada kopan dalın altında kalan genç oyuncu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, Yıldız’ı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan genç oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Doktorların yoğun bakımda tedaviye aldığı Yıldız’ın komada olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yıldız’ın rüzgar nedeniyle sürüklenen tabureyi tutmaya çalıştığı sırada dalın koparak üzerine düştüğü görülüyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 18 Ağustos İstanbul elektrik kesintisiElektrik kesintisi 9 saat sürecek: 18 Ağustos İstanbul elektrik kesintisiElektrik Kesintisi
Ankaralılar dikkat: Yarın bazı yollar trafiğe kapanıyor, metro durakları hizmet vermeyecekAnkaralılar dikkat: Yarın bazı yollar trafiğe kapanıyor, metro durakları hizmet vermeyecekYurt
PTT çalışanlarına iş bırakma yasağı: “Kesinlikle katılmama” uyarısı yapıldıPTT çalışanlarına iş bırakma yasağı: “Kesinlikle katılmama” uyarısı yapıldıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kartal yoğun bakım
Günün Manşetleri
“Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var”
Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!
Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz etti
Mücahit Birinci istifa etti
Yangınların yüzde 57’si orman dışından başladı!
5g teknolojisinde geri sayım başladı
Özlem Çerçioğlu’ndan olay açıklama
6 trilyonluk yatırıma rağmen 6 milyon konut halen riskli
Vergi cezalarını artık robotlar kesecek
İstanbul’un 4, Ankara’nın 3 aylık suyu kaldı
Çok Okunanlar
Bu şehirlerde hayat duracak! Bu şehirlerde hayat duracak!
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 18 Ağustos elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 18 Ağustos elektrik kesintileri
Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? 5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor?
Faiz farkı cep yakıyor Faiz farkı cep yakıyor