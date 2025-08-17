Kartal’da kopan dalın altında kalan genç oyuncu yoğun bakımda: Durumu ağır

İstanbul’un Kartal ilçesinde yaşanan olayda genç oyuncu İbrahim Yıldız (27) ölümle pençeleşiyor.

Olay, 15 Ağustos Cuma günü Orta Mahalle Nur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağacın dalı koptu. O esnada yoldan geçen Yıldız, sürüklenen tabureyi tutmak istedi. Bu sırada kopan dalın altında kalan genç oyuncu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, Yıldız’ı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan genç oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Doktorların yoğun bakımda tedaviye aldığı Yıldız’ın komada olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yıldız’ın rüzgar nedeniyle sürüklenen tabureyi tutmaya çalıştığı sırada dalın koparak üzerine düştüğü görülüyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.