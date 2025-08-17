Ankaralılar dikkat: Yarın bazı yollar trafiğe kapanıyor, metro durakları hizmet vermeyecek

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın yapılacak etkinlik nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını ve iki metro durağının hizmet vermeyeceğini duyurdu. İşte kapalı olacak cadde ve sokakların listesi…

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara’da yarın düzenlenecek etkinlik kapsamında birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00’den itibaren araç geçişlerine izin verilmeyecek.

Bu kapsamda Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arası, Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi, Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası, GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası, Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve bu bölgelere açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ayrıca Celal Bayar Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne, Kazım Karabekir Caddesi’nden Celal Bayar Bulvarı’na, Hipodrom Caddesi’nden Kazım Karabekir Caddesi’ne, Kazım Karabekir Caddesi’nden Hipodrom Caddesi’ne, İstanbul Caddesi’nden Kazım Karabekir Caddesi’ne ve Kazım Karabekir Caddesi’nden İstanbul Caddesi’ne bağlantı sağlayan yan varyantlar da araç trafiğine kapalı olacak.

Toplu ulaşımda da düzenleme yapılacağı bildirildi. Yarın saat 11.00’den etkinlik bitimine kadar Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray durağı hizmet vermeyecek.

