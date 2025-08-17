PTT çalışanlarına iş bırakma yasağı: “Kesinlikle katılmama” uyarısı yapıldı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), çalışanlarına gönderdiği resmi yazıyla iş bırakma eylemine katılımı yasakladı.

PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı imzasıyla yayımlanan belgede, sendikal platformlarda ve sosyal medyada yapılan çağrılara atıf yapıldı. Yazıda, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na dikkat çekilerek kamu görevlilerinin grev ve iş bırakma hakkının bulunmadığı belirtildi.

Metinde, “Anayasa ve ilgili mevzuat gereğince kamu hizmetlerinin sürekliliği esastır. Bu sebeple kamu görevlilerinin görevlerini terk etmesi veya iş bırakması hukuken mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

PTT, çalışanların iş bırakma eylemine “kesinlikle katılmaması” gerektiğini vurgularken, katılım gösterenler hakkında disiplin işlemleri uygulanacağını duyurdu. Ayrıca idarecilerin görev başında bulunarak iş bırakmaya katılan personeli tespit edeceği kaydedildi.

Açıklamanın tamamı:

Sendikal platformlarda ve sosyal medya mecralarında, 18.08.2025 tarihinde Şirketimiz çalışanlarının da dahil olduğu tüm hizmet kolu çalışanlarının iş bırakma eylemine katılacağına dair duyurular yapılmaktadır.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda kamu görevlilerine grev ve iş bırakma hakkı tanınmamıştır. Anayasa ve ilgili mevzuat gereğince kamu hizmetlerinin sürekliliği esastır. Bu sebeple kamu görevlilerinin görevlerini terk etmesi veya iş bırakması hukuken mümkün değildir.

Bu itibarla;

18.08.2025 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan iş bırakma eylemine Şirketimiz personelinin kesinlikle katılmaması,

Kamu hizmetinin aksamaması için tüm personelin görev yerlerinde bulunması,

İş bırakma eylemine katılan personel hakkında ilgili mevzuattaki disiplin hükümleri uyarınca işlem yapılacak olup tüm idarecilerin personelin görev başında bulunup bulunmadığını yakından takip ederek, iş bırakma eylemine katılan personelin tespiti,

Hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederiz.