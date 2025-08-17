Yarış alanında dehşet: Attan düşen eski başkan ölümden döndü!

Gaziantep’te düzenlenen at yarışları festivalinde büyük panik yaşandı. AK Parti Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz, atının dengesini kaybetmesi sonucu yere düşerek ağır yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yarış alanında dehşet: Attan düşen eski başkan ölümden döndü!
Yayınlanma: Güncellenme:

Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi’nde gerçekleştirilen Aktoprak 5. Geleneksel Rahvan At Yarışı sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Yarışa ata binerek katılan eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz, üzerinde bulunduğu atın aniden dengesini kaybetmesiyle yere savruldu.

Tanıkların aktardığına göre, Yılmaz’ın üzerinde olduğu at önce yere düştü ardından taklalar attı. Bu esnada dengesini kaybederek atın altında kalan Mehmet Yılmaz ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

VÜCUDUNDA CİDDİ KIRIKLAR OLUŞTU

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz’ın vücudunda ciddi kırıklar olduğu belirlendi. Doktorlar, eski ilçe başkanının hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Disipline sevk edilmişti: Mücahit Birinci istifa ettiDisipline sevk edilmişti: Mücahit Birinci istifa ettiGündem
AFAD'dan kritik uyarı: “Deprem öncesi hazırlıklar hayat kurtarır”AFAD'dan kritik uyarı: “Deprem öncesi hazırlıklar hayat kurtarır”Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

​Gaziantep
Günün Manşetleri
“Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var”
Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!
Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz etti
Mücahit Birinci istifa etti
Yangınların yüzde 57’si orman dışından başladı!
5g teknolojisinde geri sayım başladı
Özlem Çerçioğlu’ndan olay açıklama
6 trilyonluk yatırıma rağmen 6 milyon konut halen riskli
Vergi cezalarını artık robotlar kesecek
İstanbul’un 4, Ankara’nın 3 aylık suyu kaldı
Çok Okunanlar
Bu şehirlerde hayat duracak! Bu şehirlerde hayat duracak!
Tarihte Bugün: 17 Ağustos Tarihte Bugün: 17 Ağustos
Faiz farkı cep yakıyor Faiz farkı cep yakıyor
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? 5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor?