Yarış alanında dehşet: Attan düşen eski başkan ölümden döndü!

Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi’nde gerçekleştirilen Aktoprak 5. Geleneksel Rahvan At Yarışı sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Yarışa ata binerek katılan eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz, üzerinde bulunduğu atın aniden dengesini kaybetmesiyle yere savruldu.

Tanıkların aktardığına göre, Yılmaz’ın üzerinde olduğu at önce yere düştü ardından taklalar attı. Bu esnada dengesini kaybederek atın altında kalan Mehmet Yılmaz ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

VÜCUDUNDA CİDDİ KIRIKLAR OLUŞTU

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz’ın vücudunda ciddi kırıklar olduğu belirlendi. Doktorlar, eski ilçe başkanının hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.