Siirt’te kaza: Refüje çarpan araç takla attı, 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Siirt’te kaza: Refüje çarpan araç takla attı, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 56 AAZ 488 plakalı hafif ticari araç, Kurtalan-Batman karayolu Kaynaklı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

Kazada araçta bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından ambulanslarla Kurtalan ve Siirt’teki hastanelere kaldırıldılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu şehirlerde hayat duracak! Meteoroloji kavurucu sıcaklık için uyardıBu şehirlerde hayat duracak! Meteoroloji kavurucu sıcaklık için uyardıYurt
Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!Siyaset
Diploma krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz ettiDiploma krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz ettiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

siirt trafik kazası
Günün Manşetleri
“Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var”
Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!
Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz etti
Mücahit Birinci istifa etti
Yangınların yüzde 57’si orman dışından başladı!
5g teknolojisinde geri sayım başladı
Özlem Çerçioğlu’ndan olay açıklama
6 trilyonluk yatırıma rağmen 6 milyon konut halen riskli
Vergi cezalarını artık robotlar kesecek
İstanbul’un 4, Ankara’nın 3 aylık suyu kaldı
Çok Okunanlar
Tarihte Bugün: 17 Ağustos Tarihte Bugün: 17 Ağustos
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? 5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor?
Faiz farkı cep yakıyor Faiz farkı cep yakıyor
AFAD'dan kritik uyarı AFAD'dan kritik uyarı