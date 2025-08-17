Siirt’te kaza: Refüje çarpan araç takla attı, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Siirt’in Kurtalan ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 56 AAZ 488 plakalı hafif ticari araç, Kurtalan-Batman karayolu Kaynaklı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.
Kazada araçta bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından ambulanslarla Kurtalan ve Siirt’teki hastanelere kaldırıldılar.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı