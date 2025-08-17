Diploma krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz etti

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması üzerinden süren davada yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu, iptal edilen lisans diplomasına ilişkin yürütmenin durdurulması talebinin reddine avukatları aracılığıyla itiraz etti.

ÜNİVERSİTE İPTAL KARARINI MART AYINDA VERMİŞTİ

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diploması, 18 Mart 2025’te üniversite yönetimi tarafından “yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle iptal edilmişti. İmamoğlu’nun avukatları 6 Mayıs 2025’te İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne başvurarak iptal kararının yürütmesinin durdurulmasını talep etti. Mahkeme, 13 Mayıs’ta İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere birçok kurumdan belgeleri istedi.

20 Haziran 2025’te İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyeti HSK kararıyla değişti. Bir ay sonra yeni heyet atanırken, adli tatil döneminde diploma iptali davası nöbetçi heyet tarafından değerlendirildi. Mahkeme, İmamoğlu’nun yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Kararda, iki hafta içinde üst mahkemeye itiraz edilebileceği belirtildi.

“GEREKÇESİZ RED HUKUKA AYKIRI”

Habertürk’ün haberine göre İmamoğlu’nun avukatları karara itiraz ederek şu ifadelere yer verdi: “Davayı görmekle yetkili ve görevli olan mahkemenin asıl heyeti tarafından yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanması gerekirken, her nedense önce heyetin değiştirilmesi, yeni heyet atanması ve bunun da üzerine ‘nöbetçi başkan ve nöbetçi üyeler’ görevlendirilmek suretiyle yürütmenin durdurulması istemimizin hiçbir gerekçe içermeyen, yasa hükmünün tekrarından ibaret bir cümle ile reddedilmesi hukuka açıkça aykırıdır, doğal hakim ilkesini ve müvekkilimizin hak arama özgürlüğü ile gerekçeli karar hakkını ihlal etmektedir.”

İtiraz dilekçesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderilmek üzere İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne verildi. Dilekçede, nöbetçi heyetin verdiği ret kararının kaldırılması ve yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talep edildi.

MAHKEME: “ŞARTLAR GERÇEKLEŞMEDİ” DEMİŞTİ

İstanbul Üniversitesi’nin belgeleri iletmesinin ardından İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 25 Temmuz’da yürütmenin durdurulması talebini kesin olarak karara bağlamıştı. Kararda, “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında ‘idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler’ hükmüne yer verilmiştir. Dava dosyasının incelenmesinde, bu iki şartın birlikte gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.” denilerek yürütmenin durdurulması talebi reddedilmişti.