Türkiye cayır cayır yanıyor: Yangınların yüzde 57’si orman dışından başladı!

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 1 Ocak-17 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de toplam 5 bin 231 yangın meydana geldiğini açıkladı. Karacabey, bu yangınların yüzde 57’sinin orman dışı alanlarda başladığını belirtti.

64 BİN 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Karacabey, tarım arazileri, makilikler, yol kenarları, boş araziler ve kırsal yerleşimlerde başlayan yangınların rüzgar ve yüksek sıcaklığın etkisiyle kısa sürede ormanlara sıçradığını ifade etti. Bu yangınlar sonucunda toplam 64 bin 500 hektar alan zarar gördü.

Karacabey, anız yakma, tarla temizliği sırasında kullanılan ateş ve dikkatsizce bırakılan şişe ve camların büyük bir tehlike haline geldiğini vurguladı. Karacabey, "Bir kıvılcım ile hem ekili alanların hem de ormanların yok olabileceğinin altını çiziyorum" dedi.

SİGARA İZMARİTİ VE ARAÇ YANGINLARI FELAKETE YOL AÇIYOR

Karacabey, artan araç yangınları ve yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerine de dikkat çekerek, "Sıcak hava ve kuru otlar, küçücük bir kıvılcımı bile büyük bir felakete dönüştürebiliyor. Özellikle otoyol ve tali yolların kenarlarında çıkan yangınların önemli bir kısmı, sürücülerin camdan attığı izmaritlerden kaynaklanıyor. Son haftalarda araçlarda meydana gelen motor aksamı kaynaklı yangınlar da rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp ormanlık alanlara sıçrayabiliyor. Hem izmarit atmanın hem de araç bakımını ihmal etmenin cezası var. Vatandaşlarımızdan bu konuda en yüksek hassasiyeti bekliyoruz" ifadelerini kullandı.