Yüksekovada bir ilk: Adliyenin başına ilk kez bir kadın başkan geçti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde adliye tarihinde bir ilk yaşandı. Meslekte 8. yılını geride bırakan Hakim Hicran Al Parlak, Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak göreve başladı. Parlak, “Adalet komisyon başkanı ve ağır ceza mahkemesi başkanı olmak benim için onur verici. Bunun özellikle bu coğrafyada olması bana ayrıca gurur yaşatıyor” dedi.

Hakim Hicran Al Parlak, adaletin toplumların en temel unsuru olduğunu vurgulayarak, “Adaletini kaybetmiş bir toplum her şeyini kaybeder. Eğitim ve adalet her şeyden önce gelir. Türkiye’nin uluslararası alanda daha iyi yerlere gelmesi için adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi gerekir. Bu anlamda tüm hakim ve savcılarımızın elini taşın altına koyduğunun bilincindeyim” ifadelerini kullandı.

GENÇ KADINLARA MESAJ: İSTİKRARLI ADIMLAR ATIN

Kadınların yargı teşkilatındaki rolünün arttığını belirten Parlak, genç kadınlara da mesaj vererek, “Özellikle genç kızlarımızın bu yolda istikrarlı adımlar atmalarını istiyoruz. Çünkü adaleti tesis etmenin verdiği hazzı hiçbir şeyle kıyaslayamazsınız” diye konuştu.

Görev yaptığı bölgeye de dikkat çeken Parlak, “Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, Yüksekova da değişmeli. Bir kadın başkanın burada görev alması halk nazarında umut verici ve güzel bir dönüş olacaktır” ifadelerini kullandı.

HEDEFİM ADALETE GÜVENİ ARTIRMAK

Yeni göreviyle ilgili hedeflerini açıklayan Hakim Hicran Al Parlak, önceliğinin yargıya güveni artırmak olduğunu söyleyerek, “Yargıya güveni pekiştirmek, hizmet kalitesini artırmak ve adalete erişimi kolaylaştırmak en büyük hedefim olacak” dedi.

Meslek yaşamına Tarsus Adliyesi’nde başlayan Parlak, burada 4 yıl görev yaptı. Daha sonra 2 yıl İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görev aldı. Geçtiğimiz yıl Yüksekova Adliyesi’ne tayin edilen Parlak, son kararnameyle ilçenin ilk kadın Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı oldu.