Bakan Uraloğlu duyurdu: 5g teknolojisinde geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada 5G teknolojilerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması için yürütülen hazırlıklarda sona yaklaşıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, “5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmalarımız son aşamaya geldi” dedi.

16 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mobil haberleşme alanında 5G ihalesinin resmi sürecinin başladığını hatırlatan Uraloğlu, Türkiye’nin 2G ile başlayan, 3G ve 4.5G ile devam eden mobil haberleşme teknolojilerini artık 5G’ye taşıdığını vurguladı.

400 MHZ FREKANSLIK DEV ADIM

Bakan Uraloğlu, mobil haberleşme altyapısında büyük önem taşıyan frekans tahsisine değinerek, “700 MHz bandı ve 3.5 GHz bandında, toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, bu kapsamda yayımlanan karar ile birlikte yapılacak ihalenin asgari değerinin belirlendiğini, her frekans bandı için ayrı ayrı asgari değerler tespit edildiğini aktardı.

5G, 100 KATA KADAR DAHA HIZLI İNTERNET GETİRECEK

Yeni nesil teknolojinin sağlayacağı avantajlara da değinen Uraloğlu, 5G’nin mevcut 4.5G şebekelerine göre 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacağını söyledi. Bakan, “Mobil şebekelerin niteliği gereği yeni standartlar, bir öncekinin üzerine inşa edilmektedir. İşletmecilerimizin mevcut yetkilendirmeleri de bu ihale kapsamına dahil edilmiştir” dedi.

Ayrıca, ihale süreciyle ilgili çok kısa sürede kamuoyuna detaylı bilgilendirme yapılacağını belirten Uraloğlu, ihalenin tarihi ve temel unsurlarının da açıklanacağını kaydetti.

HAVALİMANI VE STADYUMLARDA 5G DENEYİMİ

5G teknolojisinin belirli bölgelerde şimdiden kullanılmaya başlandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “5G’yi Türkiye’de de bir süredir İstanbul Havalimanı ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor futbol kulüplerinin stadyumlarında vatandaşlarımızın deneyimine sunduk. 40’a yakın lokasyonda da kapalı kullanıcı grupları ile deneme çalışmaları devam ediyor” dedi.

Bakan, çok yakında 5G teknolojisinin ülke genelinde hizmete sunulmaya başlanacağını belirterek hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.