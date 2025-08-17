Minibüs kapısı faciası! Seyir halindeyken düşüp hayatını kaybetti

Olay, geçtiğimiz gün Söke’nin Bağarası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Söke 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi personellerinden Ebe Ayşe Ceylan (45), S.K. yönetimindeki 09 M 2540 plakalı minibüsle yolculuk ediyordu. Ceylan’ın minibüsten inmek için ayağa kalktığı sırada dengesini kaybetmesi ve seyir halindeki aracın kapısının açık olması nedeniyle yere düşerek ağır yaralandığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ceylan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ceylan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceylan’ın hayatını kaybettiği haberi ailesi, mesai arkadaşları ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Sağlık camiası büyük bir şok yaşarken, olayın ardından minibüs şoförü S.K.’nın jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.