Kan donduran olay! Arkadaşının kurşunuyla can verdi, geride 3 çocuk kaldı

Olay, Denizli’nin Çardak ilçesi yakınında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce kendi yakınlarından birini silahla vurduğu ve farklı suçlardan hüküm giydiği öne sürülen Recep T., uyuşturucu ve para meselesi yüzünden arkadaşı Yusuf Ertürk ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep T., yanında bulunan tüfekle Ertürk’e ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 çocuk babası Yusuf Ertürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ertürk’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar’a nakledildi.

Olay sonrası bölgeden kaçan şüpheli Recep T.’nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.