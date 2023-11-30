Fenerbahçe'yi Danimarka'da Bekleyen Şartlar: -5 Derece Hava ve Suni Çim

Nordsjaelland'ın maçlarına ev sahipliği yapan 10 bin 300 seyirci kapasiteli Right to Dream Park'ın zemini yüzde 100 sentetik çim. Sarı-lacivertli ekip, zemin ve hava şartlarına göre hazırlık yaptı.

Futbolcular, zemine özel krampon ve soğuk hava için termal malzemelerle sahaya çıkacak. Karşılaşma saatinde hava sıcaklığının eksi 5 derece olması bekleniyor.