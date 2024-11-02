Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de ilk golünü attı

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool'a konuk oldu. Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelenin 14. dakikasında Liverpool ağlarını sarsarak Premier Lig'deki ilk golünü attı. Mücadeleyi kazanan ise 2-1'lik skorla Liverpool oldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de ilk golünü attı
Yayınlanma:

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta müsabakasında zirve mücadelesi veren Liverpool, sahasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'ı konuk etti.

Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakanın 14. dakikasında gol perdesini açarak takımını Liverpool karşısında 1-0 öne geçirdi ve Premier Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Liverpool, 69. dakikada Cody Gakpo, 72. dakikada ise Muhammed Salah'ın golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 25'e çıkaran Liverpool, liderlik koltuğuna oturdu. Brighton ise 16 puanda kaldı.

Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı! Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'ya 3-1 kaybettiBeşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı! Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'ya 3-1 kaybettiSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ferdi Kadıoğlu brighton liverpool Premier Lig
Günün Manşetleri
Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı
Van'da kan donduran olay
Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı
İsrail ordusundan Lübnan'a 109 hava saldırısı
Hamas'tan ateşkes açıklaması
77 ilde zehir tacirlerine opersayon
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a görüş yasağı
50'si çocuk 84 kişi hayatını kaybetti
"Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalı"
Bakan Tunç’tan Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt
Çok Okunanlar
Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı
Eskişehir'de kar maskeli şüpheli 2 kişiyi silahla yaraladı Eskişehir'de kar maskeli şüpheli 2 kişiyi silahla yaraladı
Mustafa Varank kaza geçirdi! Mustafa Varank kaza geçirdi!
Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı
Hamas'tan ateşkes açıklaması Hamas'tan ateşkes açıklaması