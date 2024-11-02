Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de ilk golünü attı
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool'a konuk oldu. Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelenin 14. dakikasında Liverpool ağlarını sarsarak Premier Lig'deki ilk golünü attı. Mücadeleyi kazanan ise 2-1'lik skorla Liverpool oldu.
Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig'de 10. hafta müsabakasında zirve mücadelesi veren Liverpool, sahasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'ı konuk etti.
Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakanın 14. dakikasında gol perdesini açarak takımını Liverpool karşısında 1-0 öne geçirdi ve Premier Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Liverpool, 69. dakikada Cody Gakpo, 72. dakikada ise Muhammed Salah'ın golleriyle maçı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla puanını 25'e çıkaran Liverpool, liderlik koltuğuna oturdu. Brighton ise 16 puanda kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı