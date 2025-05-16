Fernando Muslera’dan Galatasaray’a veda: Yeni durağı belli oldu

Fernando Muslera, 13 yıl boyunca formasını gururla taşıdığı Galatasaray kariyerini sonlandırmaya hazırlanıyor. 38 yaşındaki deneyimli Uruguaylı kalecinin yeni durağı da netleşti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fernando Muslera’dan Galatasaray’a veda: Yeni durağı belli oldu
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Galatasaray’ın kaptanı Muslera, uzun yıllar ter döktüğü takımından sonra ülkesi Uruguay’a dönüyor. Şampiyonluğun resmi olarak ilan edilmesinin ardından, hafta sonu yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray tarihine ismini başarılarla yazdıran Muslera, şampiyonlukla birlikte kulüp tarihinin en başarılı futbolcusu unvanını Bülent Korkmaz’dan devralacak.

Edinilen bilgilere göre, Muslera şampiyonluk kesinleştikten sonra geleceğiyle ilgili kararını netleştirecek.

Arjantin, Brezilya ve Meksika’dan gelen cazip teklifler karşısında, Uruguay takımı Peñarol’a imza atmayı tercih edecek.

Oviacion’un haberine göre, Peñarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio ile yakın dost olan Muslera, Ruglio’nun ikna çabaları sonucu takıma katılmaya sıcak bakıyor. Ancak transferin resmiyet kazanması için önce Galatasaray’ın şampiyonluğu ilan etmesi gerekiyor.

Ayrıca, başka bir Uruguay ekibi Nacional’in de Muslera ile ilgilendiği, son kararı tecrübeli kalecinin vereceği belirtiliyor.

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