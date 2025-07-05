FIFA çeyrek finalinde şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Büyük mücadelede ilk yarının son dakikalarında yaşanan dramatik an herkesi sarstı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
FIFA çeyrek finalinde şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı
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Mercedes-Benz Stadium’da oynanan PSGBayern Münih çeyrek final karşılaşması, ilk yarıda yaşanan dramatik sakatlıkla gölgede kaldı.

İlk yarının uzatma dakikalarında, Bayern Münih’in genç yıldızı Jamal Musiala, PSG ceza sahasında kaleci Donnarumma ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Yaşanan pozisyonda Musiala’nın ayağı kırıldı. 

Jamal Musiala, nisan başında geçirdiği sol hamstring kas demeti yırtığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalmıştı. 

PSG kalecisi Donnarumma ise yaşanan olay sonrası gözyaşlarını tutamadı. 

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