FIFA Dünya sıralaması açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Aralık ayı dünya sıralamasında, Arjantin liderliğini sürdürdü. İlk 10 sırada herhangi bir değişiklik yaşanmazken, A Milli Takım 28. sıradaki yerini korudu.

Mert Sagit Mert Sagit
FIFA Dünya sıralaması açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
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FIFA’nın duyurusuna göre, bu sıralama 3 Nisan 2025 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak. A Milli Takım, listedeki mevcut konumunu koruyarak 28. sırada yer almaya devam etti.

FIFA Dünya Sıralaması ilk 10 ülke şu şekilde:

Arjantin - 1867.25

Fransa - 1859.78

İspanya - 1853.27

İngiltere - 1813.81

Brezilya - 1775.85

Portekiz - 1756.12

Hollanda - 1747.55

Belçika - 1740.62

İtalya - 1731.51

Almanya - 1703.79

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