FIFA Dünya sıralaması açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Aralık ayı dünya sıralamasında, Arjantin liderliğini sürdürdü. İlk 10 sırada herhangi bir değişiklik yaşanmazken, A Milli Takım 28. sıradaki yerini korudu.
Yayınlanma:
FIFA’nın duyurusuna göre, bu sıralama 3 Nisan 2025 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak. A Milli Takım, listedeki mevcut konumunu koruyarak 28. sırada yer almaya devam etti.
FIFA Dünya Sıralaması ilk 10 ülke şu şekilde:
Arjantin - 1867.25
Fransa - 1859.78
İspanya - 1853.27
İngiltere - 1813.81
Brezilya - 1775.85
Portekiz - 1756.12
Hollanda - 1747.55
Belçika - 1740.62
İtalya - 1731.51
Almanya - 1703.79