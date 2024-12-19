FIFA Dünya sıralaması açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

FIFA’nın duyurusuna göre, bu sıralama 3 Nisan 2025 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak. A Milli Takım, listedeki mevcut konumunu koruyarak 28. sırada yer almaya devam etti.

FIFA Dünya Sıralaması ilk 10 ülke şu şekilde:

Arjantin - 1867.25

Fransa - 1859.78

İspanya - 1853.27

İngiltere - 1813.81

Brezilya - 1775.85

Portekiz - 1756.12

Hollanda - 1747.55

Belçika - 1740.62

İtalya - 1731.51

Almanya - 1703.79