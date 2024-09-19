FIFA dünya sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı.

Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'le berabere kalırken, İzlanda'yı ise 3-1 yenmişti. Arjantin'in zirvede kalmaya devam ettiği sıralamada ilk 15 basamakta değişiklik olmadı. FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de açıklayacak.

FIFA Dünya Sıralaması'nda ilk 10'daki ülkeler şöyle:

1-Arjantin: 1889,02

2 Fransa: 1851,92

3 İspanya: 1836,42

4 İngiltere: 1817,28

5 Brezilya: 1772,02

6 Belçika: 1768,14

7 Hollanda: 1759,95

8 Portekiz: 1752,14

9 Kolombiya: 1738,72

10 İtalya: 1726,31