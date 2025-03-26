FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda rekor ödül! Şampiyona 125 milyon dolar

Son Dakika haberine göre, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonu, öngörülen 125 milyon dolarlık kazançla bir futbol turnuvası zaferi için tarihin en büyük para ödülünün sahibi olacak.

KUPANIN FORMATINDA NELER VAR?

FIFA’nın yeni turnuva formatına göre:

32 takım 4’erli 8 gruba ayrılacak.

Grup maçları tek maç üzerinden oynanacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, eleme turlarına kalacak.

Eleme maçları tek maç usulüyle oynanacak ve şampiyon toplam 7 maç yaparak kupaya ulaşacak.

FIFA BAŞKANI: “TARİHİN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ”

FIFA Başkanı Gianni Infantino, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, bu para ödülünün kulüp futbolunda şimdiye kadar verilen en büyük ödül olduğunu vurgulayarak, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ödül dağıtım modeli, kulüp futbolunun zirvesini yansıtıyor. Grup aşaması ve play-off formatından oluşan, turnuvayı kazanan kulübün toplam 7 maç oynayacağı organizasyonda şampiyon kulübe 125 milyon dolar ödeme öngörülen bir futbol turnuvası, şimdiye kadarki en büyük para ödülünü temsil ediyor. Organizasyonda yer alan 32 kulübe dağıtılacak toplam para ödülü olan 1 milyar doların 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşuyor" dedi.