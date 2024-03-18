FIFA Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için devreye girdi! Infantino açıklama yaptı

FIFA Başkanı Infantino'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı. Infantino, 'Karşılaşma sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde veya saha dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur' dedi

FIFA Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için devreye girdi! Infantino açıklama yaptı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de dün  Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Infantioynananno, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde veya saha dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur."

Futbolcuların sahaya çıkabilmeleri için güvende ve emniyette olmaları gerektiğini belirten Infantino, "İlgili makamları, buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şok edici olayların faillerini yaptıklarından sorumlu tutmaya çağırıyorum." yorumunu yaptı.

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# Trabzonspor # fenerbahçe # fifa
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