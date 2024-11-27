FIFA ve Katar’dan 50 milyon dolarlık sosyal destek programı

FIFA ve Katar, FIFA Dünya Kupası 2022’nin mirasını, küresel çapta sosyal kalkınma projeleriyle devam ettiriyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) gibi uluslararası organizasyonlarla işbirliği yaparak, 50 milyon dolarlık bir fon oluşturuldu. Bu fon, dünyanın dört bir yanında önemli sosyal etki yaratmayı hedefleyen bir dizi projeye kaynak sağlayacak.

MÜLTECİLER VE EĞİTİM DESTEKLENECEK

FIFA ve Katar, destekleyecekleri sosyal programların başında mülteciler için yardım, eğitim fırsatları ve kamu sağlığı projelerini ön planda tutuyor. Geliştirilecek futbol programları ile de sporun toplumsal faydaları vurgulanacak. Bu projelerin her biri, toplumsal eşitlik ve insan hakları gibi önemli alanlarda somut katkılar sağlamayı amaçlıyor.