FIFA Yılın Futbolcusu adayları kimler? FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu! Hangi Türk asıllı futbolcu listede

FIFA, 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı. 12 kişilik listede Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da yer aldı.

FIFA Yılın Futbolcusu adayları kimler? FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu! Hangi Türk asıllı futbolcu listede
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) yılın futbolcusu adayları belli oldu. FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12 kişilik aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanlarının yanı sıra taraftarlar ile gazetecilerin vereceği oyların ardından 3'e indirilecek.

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FIFA YILIN FUTBOLCUSU ADAYLARI KİMLER?

Futbolseverler, 6 Ekim'e kadar FIFA'nın internet sitesinden oy kullanabilecek.


Yılın en iyi futbolcusu adayları şu şekilde:

  • Julian Alvarez (Manchester City)
  • Marcelo Brozovic (Al Nassr)
  • Kevin De Bruyne (Manchester City)
  • İlkay Gündoğan (Barcelona)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Rodri (Manchester City)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)
  • Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Victor Osimhen (Napoli)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Bernardo Silva (Manchester City)

FIFA, 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı. 12 kişilik listede Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da yer aldı.

FIFA Yılın Futbolcusu adayları kimler? FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu! Hangi Türk asıllı futbolcu listede - Resim : 2

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