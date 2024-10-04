FIFA'dan skandal İsrail kararı

İsrail'in saldırılarını artırıyor, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İsrail’i korumaya devam ediyor.

FIFA, İsrail'in uluslararası futbol müsabakalarından men edilmesi yönündeki çağrılara ilişkin kararını bir kez daha erteledi.

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in yaptığı soykırıma tepki için taleplerini geçtiğimiz bahar ayında iletmişti. Bir toplantı yapan FIFA, duyarsız kalmış ve yaptırım çağrılarına yanıt vermemişti.

DW Sports'un haberine göre; FIFA, bu kararını yine erteledi. Oysa aynı FIFA, UEFA ile birlikte Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin dördüncü gününde Rusya'ya ve Rus kulüplerine ortak ceza vermiş ve yaptırımlar uygulamıştı.

FIFA’ya aynı yönde bir çağrı daha geldi. Boyun Eğmeyen Fransa partisinden Milletvekili Thomas Portes, FIFA'nın İsrail'i tüm uluslararası futbol müsabakalarından men etmesi için change.org sitesinde imza kampanyası başlattı.

Kampanyaya, Avrupa'da ve Kuzey Afrika'da kamuya mal olmuş birçok isim destek verdi.

Kampanyanın açıklamasında, dünyanın 11 aydır Gazze'de devam eden bir soykırıma tanık olduğu belirtildi. Bu soykırımın bölgede onlarca yıldır devam eden işgal ve abluka kapsamında yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada, "Spor her daim olduğu gibi siyasi kalacak." ifadesi kullanılırken, FIFA'nın sorumluluk alarak İsrail'i uluslararası müsabakalardan men etmesi talep edildi.

İmza kampanyası Fransız Politis dergisinin internet sitesinde de yayımlandı.