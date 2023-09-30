Filenin Efeleri Olimpiyat Elemeleri’ne Galibiyetle Başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

Filenin Efeleri Olimpiyat Elemeleri’ne Galibiyetle Başladı
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan’ı 3-1 mağlup etti.

Turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Efeleri, elemelerdeki ikinci maçında yarın TSİ 04.00’te Slovenya ile karşılaşacak.

B Grubu’nda yer alan Filenin Efeleri, grup etabında ev sahibi Japonya’nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele ediyor. Olimpiyat Elemelerinde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

Salon: Yoyogi National
Hakemler: Scott Dziewirz (Kanada), Jiang Liu (Çin)
Sırbistan: Krsmanovic, Atanasijevic, Kujundzic, Podrascanin, Todorovic, Kovacevic, Kapur (L) (Peric, Luburic)
Türkiye: Bedirhan, Adis, Mirza, Mert Matiç, Arslan, Yiğit, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Faik Samet, Yasin)
Setler: 22-25, 25-20, 14-25, 20-25
Süre: 1 saat 44 dakika

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# voleybol # Filenin Efeleri # olimpiyat
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