Filenin Efeleri'nin FIVB Dünya Şampiyonası maç programı açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Filipinler'de 12-28 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile mücadele edecek.

Organizasyonda gruplarını ilk iki sırada bitiren ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

13 Eylül:

09.00 Türkiye-Japonya

15 Eylül:

05.30 Türkiye-Libya

17 Eylül:

09.00 Türkiye-Kanada