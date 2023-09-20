Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı! Milli Takım Arjantin'i de devirdi

Voleybolda, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri heyecanı devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Yoyogi Salonu'nda Arjantin ile karşı karşıya geldi.

FİLENİN SULTANLARI'NDAN BİR GALİBİYET DAHA!

Mücadele her iki ülkenin bulduğu karşılıklı sayılarla başladı. İlk setin geneline ağırlığını koyan ve daha iyi oynayan Filenin Sultanları, ilk seti 25-16 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İkinci sete de iki ülke karşılıklı sayılarla başladı. Setin ortalarında milli takım9-8 öne geçmesini bildi. Setin ilerleyen dakikalarında geriden gelen Arjantin 15-12'lik skoru yakaladı ve öne geçti. Milliler 6 sayılık seri ile farkı (22-23) 1 sayıya indirse de Arjantin, ikinci seti 25-22 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 5 sayı (5-0) öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15 kazandı.

Dördüncü sette daha iyi bir oyun ortaya koyan milliler Vargas, Ebrar Karakurt, Eda Erdem ve Hande Baladın'ın etkili sayılarıyla seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı.