Melissa Vargas eski eşi kimdir? Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas Malatyalı mı?

Başarıdan başarıya koşan Filenin Sultanları her geçen gün adlarından söz ettirmeye devam ediyorlar. Son olarak 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek, Avrupa Şampiyonu oldular. Final karşılaşmasında tam 41 sayı ile takıma destek veren Melissa Vargas hakkında çokça sorular soruluyor. Melissa Vargas eski eşi ve Melissa Vargas Malatyalı mı soruları, taraftarın en çok merak ettiği sorular arasında geliyor. Dilerseniz detayları beraber inceleyelim!

MELİSSA VARGAS ESKİ EŞİ KİMDİR? MELİSSA VARGAS SEVGİLİSİ VAR MI?

Tam adıyla Melissa Teressa Vargas Abreu, 16 Ekim 1999 Cienfuegos doğumlu Küba asıllı Türk milli voleybolcumuzun evliliği bulunmamaktadır. Bu soru son zamanlarda Vargas için büyük merak konusu olmuştu. Bir diğer dikkat çeken konu ise Melissa Vargas nereli olduğu. Melissa Vargas'ın Malatya ile bağlantısını gelin beraber inceleyelim.

MELİSSA VARGAS KİMDİR?

Spor hayatına Küba'da başlayan Melissa Vargas, küçük yaştan itibaren gösterdiği performans ile gözlerden kaçmamış. Voleybol serüvenine sokakta başlayan Vargas, okul takımında "Küba'nın Yıldızı" olarak anılmış. 12 yaşında Küba genç milli voleybol takımında forma bulmuş.

Çekya'da bir sezon forma giyen Vargas, talihsiz bir sakatlık sonucu tedavi için ülkesine geri dönmüştür. Sakatlığı sonrası İsviçre kulübünde forma bulan Melissa Vargas bir sene sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. 2021 yılında Türk vatandaşlığına geçen Melissa Vargas, ulusal kimlik kartını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aldı.

MELİSSA VARGAS MALATYALI MI? MELİSSA VARGAS NERELİ?

23 Yaşındaki Küba asıllı Türk milli kadın voleybol sporcumuz bir videoda kendinden Malatyalı olarak bahsediyor. Melissa Vargas'ın Türk vatandaşlığına geçmesinde büyük rolü olan voleybol federasyonu başkanı Mehmet Akif Üstündağ da aynı zamanda Malatyalıdır.

Melissa Vargas eski eşi kimdir? Melissa Vargas sevgilisi var mı? Sorularından sonra voleybol severlerin merak ettiği diğer sorulara geçelim. Milli takımda gösterdiği üstün performanstan sonra Melissa Vargas'ın pozisyonu, boy, kilo ve yaş gibi özellikleri de merak konusu oldu. Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Vargas'ın boyu 194cm ve 76kg olduğu biliniyor. Fenerbahçe bünyesinde olan Melissa Vargas hakkında merak edilen soruları cevaplandırdığımız haberin sonuna geldik. Başarılar milli takım!