Filenin Sultanları çeyrek finalde Japonya’yla eşleşti! Tarihi maç 24 Temmuz’da!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile eşleşti. Normal sezonu 6. sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, 24 Temmuz’da Atlas Arena’da Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya’ya karşı yarı final bileti için sahaya çıkacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Filenin Sultanları çeyrek finalde Japonya’yla eşleşti! Tarihi maç 24 Temmuz’da!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Polonya’nın Lodz kentinde 23-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek final etabına katılmaya hak kazanan milliler, zorlu eşleşmede 24 Temmuz Perşembe günü Atlas Arena’da sahne alacak.

MİLLİLER 6. SIRADA TAMAMLADI

Ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi normal sezonunu 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamlayarak 6. sıradan çeyrek finale yükseldi. Rakip ise turnuvayı 3. sırada tamamlayan ve başantrenörlüğünü Ferhat Akbaş’ın yaptığı Japonya oldu.

Türkiye, Japonya’yı mağlup etmesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Final etabındaki diğer eşleşmeler ise şu şekilde gerçekleşti:

İtalya (1) – ABD (8)
Brezilya (2) – Almanya (7)
Polonya (4) – Çin (5)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

A Milli Voleybol Takımı filenin sultanları japonya
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