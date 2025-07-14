Filenin Sultanları çeyrek finalde Japonya’yla eşleşti! Tarihi maç 24 Temmuz’da!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Polonya’nın Lodz kentinde 23-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek final etabına katılmaya hak kazanan milliler, zorlu eşleşmede 24 Temmuz Perşembe günü Atlas Arena’da sahne alacak.

MİLLİLER 6. SIRADA TAMAMLADI

Ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi normal sezonunu 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamlayarak 6. sıradan çeyrek finale yükseldi. Rakip ise turnuvayı 3. sırada tamamlayan ve başantrenörlüğünü Ferhat Akbaş’ın yaptığı Japonya oldu.

Türkiye, Japonya’yı mağlup etmesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Final etabındaki diğer eşleşmeler ise şu şekilde gerçekleşti:

İtalya (1) – ABD (8)

Brezilya (2) – Almanya (7)

Polonya (4) – Çin (5)