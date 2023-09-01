Filenin Sultanları finalde: Son şampiyonu mağlup ettiler!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya karşılaşmıştı. İtalya karşısında da 3-2 galip gelen Filenin Sultanları finale çıktı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile bugün Brüksel'de kozlarını paylaşmıştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oyanan maç (TSİ) 18.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan çeyrek final maçında milli takım ilk seti geriden gelerek Vargas'ın etkili oyunuyla 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette 21-18 gerideyken milli takım, Ebrar Karakurt'un servisleriyle önemli bir seri yakaladı. Üst üste 6 sayı alarak 24-21 öne geçen milli takım, seti de Vargas'ın smacıyla bitirdi ve 25-22'lik sonuçla 2-0'lık üstünlük yakaladı.

Üçüncü sette 10. sayılardan sonra üstünlüğü tamamen eline geçiren Filenin Sultanları, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak yarı finale çıkarak İtalya'nın rakibi oldu.

BAŞARI ÜSTÜNE BAŞARI İLE DEVAM EDİYORLAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükselmeyi başardı.

Tarihinde 7. kez yarı finale çıkan Türkiye, 2003 ve 2011'te yarı finale çıkmıştı. Milli son 5 turnuva olan 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te de adını yarı finale yazdırdı.

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece 2 galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

SON ŞAMPİYONU MAĞLUP ETTİLER

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yla 1 Eylül Cuma günü karşılaşacak.

Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti.

Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

ÜST ÜSTE 14.GALİBİYET

Filenin Sultanları, resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini aldı.

FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 8 maçı da galip bitirdi.