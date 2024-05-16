Filenin Sultanları, Hollanda'yı devirdi! Bu sezonki ilk galibiyet geldi

FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının heyecanı Antalya'da oynanan maçlarla devam ediyor. Geçen yıl Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran Filenin Sultanları, ilk haftanın ikinci maçında Antalya Spor Salonu'nda Hollanda ile karşılaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk setin başında rakibine sayı vermeden 5 sayılık üstünlük kurdu. Savunmada ve hücumda iyi grafik çizen ay-yıldızlılar, bu seti 11 sayı farkla 14-25 önde tamamlayıp skoru 1-0'a getirdi.

İkinci setin başında Hollanda'nın ataklarına engel olamayan ve 3-0 geriye düşen "Filenin Sultanları", Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in performanslarıyla öne çıktığı setin ortasında etkili servis, blok ve smaç sayılarıyla 6 farklı üstünlüğe ulaştı ve skor 10-16 oldu. Hollanda'nın setin son bölümünde 24-23 öne geçmesi üzerine A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, mola aldı. "Filenin Sultanları", ikinci seti 25-23 kaybetti ve maçta skor 1-1'e geldi.

Üçüncü sete üstün başlayan taraf, A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu. "Filenin Sultanları", 6 sayı farka ulaştığı (12-18) seti, 25-23 kazanarak maç skorunu 2-1'e getirdi ve yeniden öne geçti.

Ay-yıldızlı ekip, karşılıklı sayılarla geçen dördüncü seti 25-18, maçı da 3-1 kazanmayı başardı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

SIRADAKİ RAKİP İTALYA

Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren ve ilk maçında dün Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki üçüncü karşılaşmasında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile saat 20.00'de karşılaşacak.