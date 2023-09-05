Filenin Sultanları zaferi Türk Milleti ile kutladı! Voleybolcularımız Galataport'ta binlerce vatandaşla buluştu

Cumhuriyetimizin 100. yılında A Milli Kadın Voleybol Takımımız tarih yazdı. Önce Milletler Ligi’nde dünyanın ‘bir’ numarası olan Filenin Sultanları, 2023 Cev Avrupa Şampiyonası’nda rakibini 3-2’lik skorla devirerek adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

GALATAPORT'TA BÜYÜK BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Voleybol tarihinde ilk kez kazanılan şampiyonluk çoşkusu millilerin yurda dönüşüyle başladı.

Ay yıldızlı ekibin zaferi kutlama adresi İstanbul Galataport oldu. Galataport'ta insan seli yaşandı, binlerce vatandaş alanı doldurdu.

Çoşkunun bir an bile dinmediği kutlamada teknik ekibin ardından Milli Voleybolcularımız davet edildi.

ŞAMPİYON VOLEYBOLCULARIMIZDAN AÇIKLAMALAR

Sahneye çıktığında büyük alkış alan isimlerden Ebrar Karakurt, Türk halkının kendilerini her zaman desteklediklerini vurgulayarak "Dünyanın en güzel sevgisine sahibiz. Sizler bizim arkamızdaki güçsünüz, iyi ki varsınız." açıklamasını yaptı.

Sahneye çıkan isimlerden Gizem Örge, yaptığı konuşmada "Sürekli zorluklarla sınanan canım ülkem, size gülmek çok yakışıyor. Bu tarihi zaferin tadını çıkaralım." ifadelerini kullanırken büyük alkış aldı.

İsmi anons edilen son sporcu olan kaptan Eda Erdem Dündar, Cumhuriyetin 100'üncü yılında gelen başarılardan dolayı çok mutlu olduklarının altını çizerek, "Şahane görünüyorsunuz, enerjiniz harika. İlk günden beri bizleri destekliyorsunuz. Bizler de daha iyi performanslar gösterip sizlere başarı getirmek istiyoruz. İyi ki varsınız." dedi.

"SIRADA NE VARSA O VAR"

Tarihimizde ilk kez yaşanan kupa zaferinin devam edeceğini belirten Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2024 Paris Olimpiyatlarını işaret etti.

İsmi anons edilen son isim olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sahneye "Malatya bulunmaz eşin" türküsüyle çıktı. Malatyalı olan Üstündağ, kütüğü Malatya'da bulunan takımın yıldız isimlerinden Melissa Vargas'ı da yanına alarak oynadı. Bütün takım ikiliye eşlik ederken, Üstündağ sonrasında konuşmasını gerçekleştirdi.

Büyük bir alkış eşliğinde sözlerine başlayan Mehmet Akif Üstündağ, şunları kaydetti: