Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki maç programı belli oldu! Ay-yıldızlılar İstanbul'da sahaya çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı açıklandı. Filenin Sultanları'nın Çin, Türkiye ve Hollanda'da oynayacakları maçların tarihleri netleşti. Konuyla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki maç programı belli oldu! Ay-yıldızlılar İstanbul'da sahaya çıkacak
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2025 Milletler Ligi'nin (VNL) heyecanı için geri sayım sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı da 2025 Milletler Ligi'nde boy gösterecek.

Filenin Sultanları'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki maç programı da belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklama geldi.

Buna göre, 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. 16 takımın mücadele edeceği Milletler Ligi'nde 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Milli takımın maç programı şöyle:

1. HAFTA (PEKİN, ÇİN)

4 Haziran: Fransa-Türkiye
6 Haziran: Türkiye-Tayland
7 Haziran: Türkiye-Polonya
8 Haziran: Çin-Türkiye

2. HAFTA (İSTANBUL, TÜRKİYE)

18 Haziran: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran: Kanada-Türkiye
21 Haziran: Güney Kore-Türkiye
22 Haziran: Türkiye-Brezilya

3. HAFTA (APELDOORN, HOLLANDA)

9 Temmuz: Hollanda-Türkiye
11 Temmuz: Çekya-Türkiye
12 Temmuz: Türkiye-İtalya
13 Temmuz: Sırbistan-Türkiye

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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