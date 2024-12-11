Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki maç programı belli oldu! Ay-yıldızlılar İstanbul'da sahaya çıkacak

2025 Milletler Ligi'nin (VNL) heyecanı için geri sayım sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı da 2025 Milletler Ligi'nde boy gösterecek.

Filenin Sultanları'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki maç programı da belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklama geldi.

Buna göre, 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. 16 takımın mücadele edeceği Milletler Ligi'nde 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Milli takımın maç programı şöyle:

1. HAFTA (PEKİN, ÇİN)

4 Haziran: Fransa-Türkiye

6 Haziran: Türkiye-Tayland

7 Haziran: Türkiye-Polonya

8 Haziran: Çin-Türkiye

2. HAFTA (İSTANBUL, TÜRKİYE)

18 Haziran: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran: Kanada-Türkiye

21 Haziran: Güney Kore-Türkiye

22 Haziran: Türkiye-Brezilya

3. HAFTA (APELDOORN, HOLLANDA)

9 Temmuz: Hollanda-Türkiye

11 Temmuz: Çekya-Türkiye

12 Temmuz: Türkiye-İtalya

13 Temmuz: Sırbistan-Türkiye