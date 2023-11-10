Fırtına Konyaspor'u Ağırlıyor! Trabzonspor-Konyaspor Muhtemel 11'ler

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ve TOD platformunda yayınlanacak.

Fırtına Konyaspor'u Ağırlıyor!

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet alamayan Konyaspor ise şanssızlığını kırmak istiyor.

Muhtemel 11'ler

Karadeniz ekibinde, Eren Elmalı'nın kart cezası, Orsic ve Umut Bozok'un da sakatlıkları bulunuyor. Konyaspor'da ise Gökhan Töre, Muhammet Demir ve Guilherme'nin sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan Baniya, Denswil, Larsen, Beray, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Yasir, Soner, N'Zonzi, Moreno, Cicaldau, Prip, Cikalleshi