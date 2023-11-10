Fırtına Konyaspor'u Ağırlıyor! Trabzonspor-Konyaspor Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. İşte muhtemel 11'ler...

Fırtına Konyaspor'u Ağırlıyor! Trabzonspor-Konyaspor Muhtemel 11'ler
Fırtına Konyaspor'u Ağırlıyor! Trabzonspor-Konyaspor Muhtemel 11'ler
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Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ve TOD platformunda yayınlanacak.

Fırtına Konyaspor'u Ağırlıyor!

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet alamayan Konyaspor ise şanssızlığını kırmak istiyor.

Fırtına Konyaspor'u Ağırlıyor! Trabzonspor-Konyaspor Muhtemel 11'ler - Resim : 1

Muhtemel 11'ler

Karadeniz ekibinde, Eren Elmalı'nın kart cezası, Orsic ve Umut Bozok'un da sakatlıkları bulunuyor. Konyaspor'da ise Gökhan Töre, Muhammet Demir ve Guilherme'nin sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan Baniya, Denswil, Larsen, Beray, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Yasir, Soner, N'Zonzi, Moreno, Cicaldau, Prip, Cikalleshi

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# Trabzonspor # konyaspor
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